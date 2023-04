Published: 01 Apr 2023 10 AM Updated: 01 Apr 2023 10 AM

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்: குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளிக்க வராத அதிகாரிகள் - என்ன நடந்தது?

``விவசாயிகள் மனு கொடுத்தும் காவல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.'' - அய்யாக்கண்ணு