மும்பை `கபோல்' பள்ளியில் திடீரென ஒலித்த `அஸான்' - போராட்டம் நடத்திய பெற்றோர்; ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட்!

மும்பை பள்ளியில், காலையில் பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் மசூதிகளில் ஒலிக்கும் `அஸான்' ஒலிக்கப்பட்டதால் இந்து அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன. இதனால் ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.