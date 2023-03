Published: Just Now Updated: Just Now

`எங்க பிள்ளைகளை ஆபாசமாக பார்க்கும் நிலை மாறும்’ - குறவன், குறத்தி ஆட்டம்... வழக்கும் விவரமும்!

"திருவிழாவில் குறவன் குறத்தி ஆட்டத்தைப் பார்த்துவிட்டு எங்கள் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வந்து, குடி போதையில் ஆடச் சொல்லி வற்புறுத்தி இருக்கிறார்கள்" - வனவேங்கைகள் கட்சியின் மாநில தலைவர் இரணியன்