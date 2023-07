Published: 30 Jul 2023 7 AM Updated: 30 Jul 2023 7 AM

பீகாரில் இரு பிரிவினரிடையே வலுக்கும் மோதல்... இணையதள முடக்கம்! - என்ன நடக்கிறது அங்கே?

பீகார் மாநிலம், தர்பங்கா மாவட்டத்தில் இரு பிரிவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக பதற்றம் நிலவுகிறது. ஜூலை 30-ம் தேதிவரை அங்கு இணையதள சேவை முடக்கப்பட்டிருக்கிறது.