``நானும், ஸ்டாலினும் நினைக்கும் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேர்த்தால்..!” - நிதிஷ் குமார் அனுப்பிய உரை

``நானும், ஸ்டாலினும் நினைக்கும் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேர்த்தால், பாஜக அரசு நிச்சயம் அகற்றப்படும்" - கலைஞர் கோட்ட திறப்பு விழாவுக்கு பீகார் முதல்வர் அனுப்பிய உரை.