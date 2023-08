Published: 10 Aug 2023 7 AM Updated: 10 Aug 2023 7 AM

``வருவாயை தான் வைத்துக்கொண்டு, மக்களுக்கு பேரிடரை தந்துவிட்டார் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.” - அண்ணாமலை

வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் ``வருவாயை அவர் வைத்துக் கொண்டு பேரிடரை மக்களுக்கு தந்து விட்டார்” என தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்து பேசினார்.