எடப்பாடி உருவப்படத்தை எரித்த பாஜக நிர்வாகி... இரவில் நீக்கம்; காலையில் சேர்ப்பு!

தூத்துக்குடியில் அதிமுக-வின் இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உருவபடத்தை எரித்த பாஜக-வின் இளைஞரணி நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நேற்றிரவு நீக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.