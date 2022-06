என்ன திராவிட மாடல் மண்ணாங்கட்டி மாடல்..?! - கரு.நாகராஜன் காட்டம்!

“கூட்டணியில் இருக்கும் அன்புமணி ராமதாஸே, ‘பா.ஜ.க தமிழ்நாட்டில் சிறிய கட்சி’ என்று கூறியிருக்கிறாரே?”



“அன்புமணி ராமதாஸ் சொல்வதெல்லாம் வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கின்றன. தமிழ் நாட்டில் சிறிய கட்சி, பெரிய கட்சி என்கிற பேச்சையெல்லாம் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மூன்றாம் இடத்துக்கு வந்தபோதே உடைத்து விட்டோம். சில இடங்களில் அ.தி.மு.க-வைப் பின்னுக்குத் தள்ளி இரண்டாம் இடம்கூட வந்தோமே... தமிழ்நாட்டில், காங்கிரஸ் Vs கம்யூ னிஸ்ட், காங்கிரஸ் Vs தி.மு.க., தி.மு.க Vs அ.தி.மு.க என்று அரசியல் களம் மாறியிருக்கிறது. அவர்கள் மாறி மாறித்தான் ஆளுங்கட்சியாக வந்திருக்கிறார்கள். அது இனி தி.மு.க Vs பா.ஜ.க-தான் என்றாகலாம். பா.ஜ.க-வுக்கு அடுத்துத்தான் பா.ம.க., நா.த.க எல்லாமே... வரும் தேர்தலில் பா.ஜ.க-வின் எழுச்சியைப் பார்க்கத்தானே போகிறீர்கள்...”



“அப்படியென்றால் தனித்து நிற்கப்போகிறீர்களா...?”



“அது தேசிய, மாநிலத் தலைமை எடுக்கக்கூடிய முடிவு. இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது.”



“ ‘ஊடக வெளிச்சம் பட வேண்டுமென்பதற்காகவே பக்குவம் இல்லாமல் சில விஷயங்களைப் பேசிவருகிறார் அண்ணாமலை’ என்கிற விமர்சனத்தை எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்?”



“அண்ணாமலையின் பேச்சு மக்களிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதுதான் இவர்களின் விமர்சனத்துக்குக் காரணம். செயல்படுகிறவர்கள் மீதுதானே ஊடக வெளிச்சம் பட முடியும்... ஊடக வெளிச்சம் பட வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் செயல்படுவதில்லை. எங்களுக்கு அதைவிட நிறைய வேலைகள் இருக்கின்றன. இப்படி விமர்சிப்பவர்களுக்குத் தெரிந்த ஒரே சுப்ரபாதம் ஸ்டாலின் புகழ் பாடுவது மட்டும்தான். அதை மட்டும்தான் அவர்கள் சரியாகச் செய்துகொண்டிருக் கிறார்கள்.”



“உங்கள் பார்வையில் ‘திராவிட மாடல்’?



“என்ன திராவிட மாடல்.... மண்ணாங்கட்டி மாடல்... என்றைக்கு திராவிடன் என்று சொன் னார்களோ அன்றிலிருந்து தமிழன் தலையில் மண் விழுந்தது. ராஜராஜ சோழன், பாண்டிய மன்னன், வேலு நாச்சியார் போன்ற எல்லோ ரையும் திராவிடர் என்பீர்களா... தமிழர்களின் தொன்மத்தை அழிப்பதுதான் திராவிட மாடல். இந்த வீண் பேச்சையெல்லாம் விட்டுவிட்டு தமிழ் மாநிலத்துக்குவேண்டிய திட்டங்களைக் கொண்டுவரவும், தமிழ் மக்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும் வேலை செய்யுங்கள். ‘தமிழர் உரிமைக்காக பா.ஜ.க-வைத் திட்டுகிறேன், மோடியோடு சண்டை போடுகிறேன்’ என்கிற நாடகமெல்லாம் இனி எடுபடாது. கடைக்கோடி மக்களுக்கும் திட்டங்களெல்லாம் சென்று சேரும் வகையில் வேலை பாருங்கள். பா.ஜ.க அதைத்தான் செய்துகொண்டிருக்கிறது!”