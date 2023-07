Published: 19 Jul 2023 7 AM Updated: 19 Jul 2023 7 AM

``அரசியல் ஆதாயத்திற்காக, பாஜக எந்த வழக்கையும் வாபஸ் பெற்றதில்லை!" - கே.பி.ராமலிங்கம்

"தமிழக விவசாயிகள்,பொதுமக்கள் நலனில் அக்கறை செலுத்தாமல், கூட்டணிக் கட்சி நடத்தும் கூட்டத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் பங்கேற்பதை பாஜக வன்மையாக கண்டிக்கிறது" என்று பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கே.பி.ராமலிங்கம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.