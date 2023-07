Published: 19 Jul 2023 6 AM Updated: 19 Jul 2023 6 AM

``அமலாக்கத்துறையின் பணி, வழக்கு போடுவது கிடையாது” - கார்த்தி சிதம்பரம் காட்டம்

``பா.ஜ.கவுடன் கூட்டணி சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் புனிதமானவர்கள், சேராதவர்கள் புனிதமற்றவர்களாகின்றனர். தமிழகத்தில் வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தி.மு.க, காங்கிரஸ் கூட்டணி அனைத்து இடங்களையும் பிடிக்கும்.” - கார்த்தி சிதம்பரம்