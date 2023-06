Published: 01 Jun 2023 7 AM Updated: 01 Jun 2023 7 AM

``முதல்வர் ஒப்பந்தமிட்ட நோபல் நிறுவனத்துக்கும், உதயநிதி ஃபவுண்டேஷனுக்கும் ஒரே முகவரி" - அண்ணாமலை

``துறை மாற்றப்பட்ட அமைச்சர் பி.டி.ஆரை தாங்கள் மிகவும் மதிக்கிறோம். அவர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, பாரம்பரியமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர், அவர் மீது தி.மு.க அரசு எடுத்த நடவடிக்கை மதுரை மண்ணுக்கு செய்த துரோகம்” - அண்ணாமலை