Published: 15 Mar 2023 9 AM Updated: 15 Mar 2023 9 AM

திண்டிவனம்: எதிர்ப்பு தெரிவித்த விசிக; ஹெச்.ராஜா, வேலூர் இப்ராஹிம், பாஜகவினர் கைது - நடந்தது என்ன?!

திண்டிவனத்தில் ஹெச்.ராஜா பங்குபெறும் பாஜக-வின் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டத்திற்கு வி.சி.க-வினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், அங்கு போலீஸார் குவிக்கப்பட்டனர். மேலும், பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்த ஹெச்.ராஜா திருமாந்துறை அருகே முன்னெச்சரிக்கையாக கைது செய்யப்பட்டார்.