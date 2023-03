Published: 02 Mar 2023 11 AM Updated: 02 Mar 2023 11 AM

வயநாடு: ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தில் ராகுலுக்கு வீடு கேட்டு விண்ணப்பித்த பாஜக தலைவர்!

ராகுல் காந்தி எம்.பி-யாக இருக்கும் வயநாடு மக்களவைத் தொகுதியைச் சேர்ந்த பா.ஜ.க தலைவர், ராகுல் காந்திக்கு ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின்கீழ் வீடு கேட்டு விண்ணப்பித்திருக்கிறார்.