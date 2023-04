Published: 16 Apr 2023 10 AM Updated: 16 Apr 2023 10 AM

`ஸ்டாலினைக் கட்டம்கட்ட பாஜக வியூகமா..?' - அண்ணாமலையின் திட்டம் எடுபடுமா?!

எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் பல மாநிலங்களில் ஊழல் புகார்களை வைத்து ஆளுங்கட்சிகளுக்கு அரசியல்ரீதியாக நெருக்கடி கொடுக்கும் பா.ஜ.க, தமிழ்நாட்டிலும் அதேபோல யுத்தியை அண்ணாமலையை வைத்து கட்டமைக்க முயல்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.