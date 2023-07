Published: Just Now Updated: Just Now

``இப்படிச் செய்தால்... நாங்கள் தமிழக அரசோடு துணை நிற்போம்; ஆளுநர் அரசியல் பேசக் கூடாது!" - அண்ணாமலை

"பொது சிவில் சட்டம் என்பது அனைவரையும் இணைப்பதற்காக வரக்கூடிய சட்டம். யாரையும் பிரிப்பதற்காக வரக்கூடிய சட்டமில்லை. எங்களைப் பொறுத்தவரை, எல்லா கட்சிகளும் இணைந்து இந்தச் சட்டத்தைக் கொண்டுவர வேண்டும்" - பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை