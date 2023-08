Published: 06 Aug 2023 8 AM Updated: 06 Aug 2023 8 AM

``புத்தகத் திருவிழாவில் உரையாற்றும் எம்.பி-யாக இருக்கிறாரே தவிர..!" - சு.வெங்கடேசனைச் சாடிய அண்ணாமலை

`2026 மே மாதத்தில் மதுரையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிடும். இந்தியாவில் எந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கும் இல்லாத பெருமையாக 2,600 கோடி ரூபாய் செலவில் பிரதமர் மோடி மதுரையில் திறக்கவுள்ளார்.' - அண்ணாமலை