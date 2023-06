Published: Just Now Updated: Just Now

``தனி மனிதனைப் பாதுகாக்க, முழு அரசையும் களமிறக்கியிருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!" - அண்ணாமலை

``செந்தில் பாலாஜி ஓர் ஊழல்வாதி என்று மக்களுக்குத் தெரியும். அமைச்சரவையை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டியது முதல்வரின் கடமை. அவர் அதனை செய்யவில்லை." - அண்ணாமலை