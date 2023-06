Published: 01 Jun 2023 7 AM Updated: 01 Jun 2023 7 AM

``2026-ல் அண்ணாமலை தலைமையில் ஆட்சி; சட்டமன்றத்திலும் செங்கோல்(?)" - சொல்கிறார் வி.பி.துரைசாமி

"மேக்கேதாட்டூ அணை விவகாரத்தில் தமிழக பா.ஜ.க ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்ப்பாகத்தான் உள்ளது" என்று பா.ஜ.க மாநில துணைத்தலைவர் வி.பி.துரைசாமி தெரிவித்தார்.