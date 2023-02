Published: Just Now Updated: Just Now

``பேச்சு சுதந்திரத்தை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப் பார்க்கிறது பாஜக!" - மல்லிகார்ஜுன கார்கே சாடல்!

பவன் கேராவை போலீஸ் நேற்று, விமான நிலையத்திலேயே கைதுசெய்ததைக் கண்டித்த கார்கே, பேச்சு சுதந்திரத்தை பா.ஜ.க முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பார்ப்பதாகச் சாடியிருக்கிறார்.