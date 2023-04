Published: 04 Apr 2023 11 AM Updated: 04 Apr 2023 11 AM

குமரி: பாஜக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட காங்கிரஸார்; கொடி கம்புகளால் மாறிமாறி தாக்குதல் - 13 பேர் கைது

மோதலில் அகில இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் லாரன்ஸின் தலைப்பகுதி உடைந்து ரத்தம் சொட்டியது. அவர் தலையில் காங்கிரஸ் கொடியை கட்டிவிட்டு கோஷம் எழுப்பினார்.