Published: 24 Jun 2023 9 AM Updated: 24 Jun 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

கோவை திட்டக்குழு உறுப்பினர் தேர்தல்... திமுக ஆதரவுடன் வென்ற பாஜக வேட்பாளர்!

கோவை மாவட்ட திட்டக்குழு உறுப்பினர் தேர்தலில் திமுக ஆதரவுடன் பாஜக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.