Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

மகாராஷ்டிரா: ``152 தொகுதிகள் டார்கெட்; தொண்டர்கள் உழைக்க வேண்டும்!" - தேவேந்திர பட்னாவிஸ்

`மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றத் தேர்தலில் 152 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற தொண்டர்கள் உதவ வேண்டும்' என்று துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கட்சித் தொண்டர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்.