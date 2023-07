Published: 01 Jul 2023 11 AM Updated: 01 Jul 2023 11 AM

பிரேசில்: `முன்னாள் அதிபர் போல்சனாரோ 2030 வரை தேர்தலில் போட்டியிடத் தடை' - என்ன காரணம் தெரியுமா?!

பிரேசிலில் 2022-ம் ஆண்டு தேர்தல் சமயத்தில் தன்னுடைய அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த விவகாரத்தில், முன்னாள் அதிபருக்கு 2030 வரை தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.