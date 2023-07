Published: Just Now Updated: Just Now

"ஓட்டுவதற்கு பயமாக இருக்கிறது"- அரசு பஸ்ஸை ஆர்.டி.ஓ அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்த ஓட்டுநர்! - என்ன நடந்தது?

பேருந்து இயக்குவதற்கு தகுதியானதாக இல்லை எனக்கூறி ஓட்டுநரும், நடத்துனரும் சேர்ந்து பேருந்தை நாகர்கோவில் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நிறுத்தினர். இது குறித்து ஆர்.டி.ஓ-விடம் புகாரும் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.