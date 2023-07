Published: 11 Jul 2023 11 AM Updated: 11 Jul 2023 11 AM

மகாராஷ்டிராவில் இரண்டு நாள்களில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்... அஜித் பவாருக்கு வருவாய்த்துறை?!

மகாராஷ்டிராவில் அமைச்சரவை இரண்டு நாள்களில் விரிவுபடுத்தப்படவிருக்கிறது. தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அஜித் பவாருக்கு வருவாய்த்துறை வழங்க முடிவுசெய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.