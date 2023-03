Published: Just Now Updated: Just Now

அமெரிக்கா: சாதி பாகுபாட்டுக்கு தடைவிதிக்கும் முதல் மாநிலம், கலிஃபோர்னியாவில் புதிய மசோதா அறிமுகம்!

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா சாதிய பாகுபாடு இல்லாத மாநிலமாக உருவெடுக்க உள்ளது. இதற்கான மசோதாவை செனட்டர் வஹாப் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.