``ஜெய் ஷாவின் அசூர வளர்ச்சி குறித்து பதில் சொல்வாரா?" - அமித் ஷாவுக்கு உதயநிதி கேள்வி

``அமித் ஷாவின் மகன் ஜெய் ஷா எதன் அடிப்படையில், பிசிசிஐ-யின் செயலாளர் ஆனார்?” என உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.