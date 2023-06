Published: 19 Jun 2023 9 AM Updated: 19 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

``இரவும், பகலும் குடித்துக்கொண்டிருந்தால் உயிரோடு இருக்க முடியுமா?" - பக்வந்த் மான் காட்டம்

``12 ஆண்டுகளாக இரவும் பகலும் குடித்துக்கொண்டிருந்தால் உயிரோடு இருக்க முடியுமா?" என்று பஞ்சாப் முதல்வர் பக்வந்த் மான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.