Published: 30 Jun 2023 10 AM Updated: 30 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

'5 கிலோ இலவச அரிசிக்கு பதிலாக பணம்' - மோடி அரசை அதிரடியாக 'ஹேண்டில்' செய்த சித்தராமய்யா!

``கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும் 5 கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக மாதம் தலா ரூ.170 வழங்கப்படும்" என அறிவித்து மோடி அரசுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்திருக்கிறார் அம்மாநில முதல்வர் சித்தராமய்யா. என்ன நடந்தது?