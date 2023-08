Published: Just Now Updated: Just Now

``வேற்று மாநிலம் பற்றிக் கவலைப்படும் அரசு... இங்கு நடப்பதையும் பார்க்க வேண்டும்!" - ஆளுநர் தமிழிசை

``நாங்குநேரியில் 50 குடும்பத்தினர் சாதிய பிரச்னையால் மாற்று இடங்களுக்கு குடிபெயர்ந்தபோதே அரசு அதிகாரிகள் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்" என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.