Published: 17 Aug 2023 8 AM Updated: 17 Aug 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``மணிப்பூர் விவகாரத்தில் பதில் கேட்டால், நேரு, பாகிஸ்தான் என்கிறார் மோடி!” - செந்தில்குமார் எம்.பி

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர், மணிப்பூர் கலவரம் உள்ளிட்ட அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து தருமபுரி எம்.பி செந்தில் குமாரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைத்தேன்.