``நிதியமைச்சரின் ஆடியோ உண்மையானதுதான்; மத்திய அரசு விசாரணை நடத்த வேண்டும்!" - எடப்பாடி பழனிசாமி

``முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் விவாகரம் குறித்து நாங்கள் அளுநரிடம் புகார் அளிப்போம், மத்திய அரசு இது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்." - எடப்பாடி பழனிசாமி

