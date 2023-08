Published: 08 Aug 2023 9 AM Updated: 08 Aug 2023 9 AM

டெல்லி மசோதா: ``மத்திய அரசு பின்வாசல் வழியாக வர முயற்சி செய்கிறது!" - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

``ஆம் ஆத்மிக்கு எதிராக பா.ஜ.க நான்கு தேர்தல்களில் தோல்வியடைந்திருக்கிறது. தற்போது அவர்கள் பின்கதவு வழியாக டெல்லியில் ஆட்சியைப் பிடிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள்" - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்