Published: 20 Jul 2023 11 AM Updated: 20 Jul 2023 11 AM

``மணிப்பூர் மகள்களுக்கு நேர்ந்ததை ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டேன்" - பிரதமர் மோடி ஆவேசம்!

இன்று தொடங்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மணிப்பூர் கலவரம் தொடர்பாக விவாத நடத்த தயாராக இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.