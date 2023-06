Published: 27 Jun 2023 7 AM Updated: 27 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

மத்திய அரசின் புதிய மின் கட்டண முறை - தமிழகம் பின்பற்றுமா... மக்களுக்கு சுமையா?!

"மின்சாரம் அதிகமாக பயன்படும் 'பீக் அவர்'களில் மின் கட்டணத்தை 20% வரை உயர்த்தலாம்" என, மத்திய அரசு அறிவித்து இருக்கிறது. இதனால் தமிழக மக்களுக்கு கூடுதல் சுமையா என்ற கேள்வி எழுகிறது.