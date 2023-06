Published: Just Now Updated: Just Now

`பாஜக-வை எந்தக் கொம்பனாலும் வீழ்த்த முடியாது!' - நீலகிரியில் எல்.முருகன் ஆவேசம்

``கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பா.ஜ.க-வுக்கு எதிராக அரசியல் கட்சிகள் பல கூடின. ஆனால், எந்த மாற்றமும் நிகழவில்லை. தற்போதும் எதிர்க்கட்சிகள் பாட்னாவில் கூடியிருக்கின்றன." - எல்.முருகன்