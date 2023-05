Published: 04 May 2023 1 PM Updated: 04 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`தலைவருக்கு சுப்ரியா... முதல்வர் பதவிக்கு அஜித் பவார்?' - என்ன நடக்கிறது தேசியவாத காங்கிரஸில்?

தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து சரத் பவார் விலகி இருப்பதால் அப்பதவிக்கு யாரை கொண்டு வருவது என்பதில் கட்சி தலைவர்கள் தீவிரமாக இருக்கின்றனர்.

Share