Published: Just Now Updated: Just Now

`வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.127 கோடி' - முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.காமராஜ் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

ஆர்.காமராஜ், நார்க் ஹோட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பினாமி பெயரில் இடத்தை வாங்கி, அதில் அவரது மகன்களான டாக்டர்கள் இனியன், இன்பன் பெயரில் ஸ்ரீ காமாட்சி மெடிக்கல் சென்டர் என்கிற பன்னோக்கு மருத்துவமனை கட்டியுள்ளார்.