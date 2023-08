Published: 10 Aug 2023 7 AM Updated: 10 Aug 2023 7 AM

சென்னை மாநகராட்சி: துப்புரவு பணிகளில் கோடிகளில் முறைகேடா?! - குற்றச்சாட்டும் விளக்கமும்

சென்னை மாநகராட்சியின் துப்புரவுப் பணியைப் பொறுத்தவரையில் மொத்தமுள்ள 15 மண்டலங்களில் 10 மண்டலங்களைத் தனியாருக்கு கொடுத்துவிட்டோம். மீதமுள்ள 5 மண்டலங்களையும் தனியார்மயமாக்கும் வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.