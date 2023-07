Published: 06 Jul 2023 11 AM Updated: 06 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

நில அபகரிப்பு வழக்கு: அமைச்சர் பொன்முடி உட்பட 7 பேரை விடுவித்தது நீதிமன்றம்!

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் அமைச்சர் பொன்முடி, சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயர் மகேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.