Published: 22 Jul 2023 11 AM Updated: 22 Jul 2023 11 AM

மகாராஷ்டிரா: அஜித் பவார் வருகையால் நெருக்கடி... முதல்வர் ஷிண்டே திடீர் டெல்லி பயணம் - என்ன காரணம்?

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே திடீரென டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார். அவர் இன்று பா.ஜ.க.தலைவர்களைச் சந்தித்து பேசவிருக்கிறார்.