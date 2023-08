Published: Just Now Updated: Just Now

`தைவான் விவகாரத்தில் நீங்கள் எல்லை தாண்டக் கூடாது..!' - அமெரிக்காவை எச்சரிக்கும் சீனா

தைவானுக்கு 1 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள ஆயுதங்களை வழங்க அமெரிக்கா முடிவுசெய்திருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான், சீனாவிடமிருந்து இத்தகைய எச்சரிக்கை கிளம்பியிருக்கிறது.