Published: 22 Feb 2023 7 AM Updated: 22 Feb 2023 7 AM

``ரஷ்யாவுக்கு சீனா தனது உச்சகட்ட ஆதரவை வழங்க திட்டமிட்டிருக்கலாம்" - நேட்டோ தலைவர் கவலை

``போரை மேலும் தீவிரப்படுத்திக் கொண்டிருப்பவர் புதின். ரஷ்யாவின் இந்த போருக்கு, சீனா தனது உச்சகட்ட ஆதரவை வழங்க திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்று கவலைகொண்டுள்ளோம்" - நேட்டோ தலைவர்