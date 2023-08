Published: 03 Aug 2023 7 AM Updated: 03 Aug 2023 7 AM

கோயில் கொடைவிழா: ஸ்பீக்கரில் பாட்டு போட்டதில் தகராறு; திமுக, பாஜக நிர்வாகிகள் மோதலால் பரபரப்பு!

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கோயில் ஆடிக்கொடை விழாவுக்கு ஸ்பீக்கரில் பாட்டிசைப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் தி.மு.க-வைச் சேர்ந்த நகர துணைத் தலைவரும், பா‌.ஜ.க நிர்வாகியும் ஒருவரை ஒருவர் மாறி, மாறி தாக்கிக்கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.