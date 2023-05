Published: 01 May 2023 9 PM Updated: 01 May 2023 9 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

பாஜக Vs இந்து மக்கள் கட்சி... அடிதடி, சட்டைக்கிழிப்பு! - தாராபுரம் தகராறு... என்ன நடந்தது?

தாராபுரத்தில் கட்சி வளர்ச்சி தொடர்பாக பாஜக, இந்து மக்கள் கட்சி மாவட்டத் தலைவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சாலையில் தாக்கிக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Share