Published: Just Now Updated: Just Now

`டிடிவி-யுடன் கைகோர்க்கிறாரா?' ; ரூட்டை மாற்றிய ஓபிஎஸ் - ஒர்க் அவுட் ஆகுமா புதிய பிளான்?

சசிகலா, டி.டி.வி தினகரனுடன் கைகோர்த்து, தென் மாவட்டங்களில் எடப்பாடிக்கு செல்வாக்கு இல்லாமல் செய்து, பா.ஜ.க-வுடன் கூட்டணி பேரம் பேசலாம் என வியூகம் வகுத்து வருகிறார் ஓ.பி.எஸ் என்கிறது அவருக்கு நெருங்கிய வட்டாரம்.