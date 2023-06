Published: Just Now Updated: Just Now

`அப்பாவுக்கு மகன் ஆற்றும் கடமை’ - திருவாரூர் `கலைஞர் கோட்டத்தில்’ நெகிழ்ந்த ஸ்டாலின்

பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார், கலைஞர் கோட்டத்தையும், துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவ், முத்துவேலர் நூலகத்தையும், கருணாநிதி சிலையை முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் திறந்து வைக்கின்றனர்.