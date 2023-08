Published: 12 Aug 2023 11 AM Updated: 12 Aug 2023 11 AM

``சட்டசபையில் அன்று ஜெயலலிதா நாடகமாடினார்" - நிர்மலா சீதாராமனுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில்!

``தமிழ்நாடு சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை திரிபுபடுத்தும் நிர்மலா சீதாராமனின் செயல் வருத்தமளிக்கிறது. மேலும், அது தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறது." - முதல்வர் ஸ்டாலின்