`தேர்தலுக்காக மோடி சுட்ட வடைகள், ஊசிப்போய்விட்டன... இபிஎஸ், பாஜக-வின் பாதம்தாங்கி'- ஸ்டாலின் காட்டம்

``திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளை இந்தியா முழுவதும் பரப்ப வேண்டும். நம்முடைய சீர்திருத்தச் சட்டங்கள், இந்தியாவின் சட்டங்களாக மாற வேண்டும்." - ராமநாதபுரத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு