Published: 12 Mar 2023 10 AM Updated: 12 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

``செந்தில் பாலாஜி `டார்கெட்' அமைச்சர்!" - கோவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

"எப்போதுமே திட்டமிட்டுச் செயல்படுபவர் செந்தில் பாலாஜி. அதனால்தான், நான் அடிக்கடி அவரை `டார்கெட் அமைச்சர்' என்று சொல்வேன்."- முதல்வர் ஸ்டாலின்